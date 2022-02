Boris Johnson har svaret på politiets spørgsmål om fester

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har svaret på politiets spørgeskema vedrørende påstande om fester og brud på coronarestriktioner i embedsboligen Downing Street.

Det oplyser Johnsons kontor fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet efterforsker påstande om, at Johnson deltog i samlinger, som muligvis har været i strid med covid-19-restriktioner.

Johnson har tidligere sagt, at han ikke mener at have brudt nogle regler, men også undskyldt for at have begået fejl.

- Jeg forstår det, og jeg vil rette op på det, sagde han under en debat i Underhuset i London i slutningen af januar.

Den såkaldte partygate-skandale har fået flere politikere til at kræve Johnsons afgang.

Londons Metropolitan Police er i gang med at kontakte over 50 personer, der menes at have deltaget i fester i Downing Street, mens resten af landet var lukket ned.

Det sker, så politiet kan blive klogere på, hvordan de forskellige deltagere var involveret i festen.

Spørgeskemaet, som Johnson har udfyldt, er juridisk bindende.

Ifølge det britiske BBC har han fået juridisk bistand vedrørende sine svar til politiet.

Premierministerens kontor har tidligere oplyst, at Johnsons svar ikke vil blive offentliggjort.

I alt efterforsker politiet 12 sammenkomster, der skulle have fundet sted i Downing Street. Den britiske premierminister menes selv at have været til stede ved et par af festerne, der fandt sted i både 2020 og 2021.

Sammenkomsterne blev holdt stik imod Storbritanniens daværende coronaregler.

De fandt sted på et tidspunkt, hvor mange briter ikke engang kunne deltage i begravelser eller sige farvel til deres kære på hospitalet på grund af landets strikse restriktioner.

Oppositionen i det britiske parlament har krævet, at Johnson træder tilbage, og samme opfordring er kommet fra medlemmer af Johnsons eget konservative parti som følge af de påståede overtrædelser.

- Briterne mener, at han skal gøre det eneste anstændige og træde tilbage, sagde oppositionsleder Keir Starmer fra partiet Labour under en debat i parlamentet i januar.

/ritzau/