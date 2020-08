Boris Johnson indfører heftige bøder til mundbind-nægtere

Ulovlige fester i Storbritannien kan nu straffes med bøder på over 80.0000 kroner, fortæller premierminister.

Samtidig med at Storbritannien vil ophæve flere coronarestriktioner fra lørdag, bliver bødeniveauet for at nægte at bære mundbind sat op.

Det oplyser premierminister Boris Johnson sent torsdag aften.

Ifølge Johnson kan det koste op mod 3200 pund at nægte at bære mundbind. Det svarer til knap 26.400 kroner.

Derudover kan det koste 10.000 pund - cirka 82.400 kroner - at arrangere ulovlige raves.

- De fleste mennesker i dette land følger reglerne og gør deres bedste for at kontrollere virusset, men vi er nødt til fortsat at være fokuserede. Vi kan ikke bare læne os tilbage, siger Boris Johnson ifølge BBC.

- Det er derfor, at vi styrker ordensmagtens beføjelser mod de, der gentagne gange overtræder reglerne.

/ritzau/