Boris Johnson overlever tillidsafstemning, men er nu under stort pres

Boris Johnson er klassicist, og han kan sin oldgræske og romerske historie. Så der er ikke megen tvivl om, at den britiske konservative premierminister ved, at han har vundet en Pyrrhussejr, efter et flertal blandt de konservative parlamentsmedlemmer med 211 mod 148 udtrykte, at de fortsat har tillid til premierministeren.

Men hvor kong Pyrrhus af Epirus vandt en dyrekøbt sejr over romerne i Heraclea i 280 f.kr., så har Boris Johnson kun vundet kortvarig ro på bagsmækken.

Opbakningen til Boris Johnson fra parlamentsgruppen kom efter en lidt over 12 timer intens pinsemandag, som ikke er en helligdag i Storbritannien.

Her kunne sir Graham Brady stående foran parlamentet meddele, at tærsklen på mindst 54 medlemmer, som havde krævet en tillidsafstemning, var nået, og at afstemningen ville finde sted mandag aften.

Boris Johnson og hans håndgangne folk havde efter afstemningen travlt med at understrege, at resultatet giver ham opbakning og trækker en streg under skandalerne som partygate, hvor der blev holdt festlige sammenkomster i Downing Street, selvom coronaregler forbød mere end to personer i at mødes.

Men mange iagttagere hæfter sig ved, at resultatet kun giver opbakning fra 59 procent af parlamentsmedlemmerne, mens 41 procent har mistet tilliden til premierministeren.

Dermed er den relative opbakning til Boris Johnson mindre end til Theresa May, som også overlevede en tillidsafstemning sidst i 2018, men som blev så politisk vingeskudt, at hun i sommeren 2019 ikke så anden udvej end at gå af – og dermed bane vejen for Boris Johnson. Også Margaret Thatcher i 1990 og siden hendes efterfølger John Major blev ligeledes udfordret af baglandet, men vandt med en større margin end Boris Johnson. Men de endte også med at afgive premierministerposten. Margaret Thatcher udnævnte John Major som sin afløser, og han endte med at tabe det næste parlamentsvalg efter at have vundet en tillidsafstemning.

Et af de åbne spørgsmål er, hvor brutalt Boris Johnson vil reagere på afstemningen – og de mange, som åbent har kritiseret ham. Bjarne Nørum

En markant forskel på Theresa May og Boris Johnson er, at hun ledede en skrøbelig mindretalsregering, mens Boris Johnson i december 2019 førte De Konservative til den største sejr i nyere tid, hvor partiet havde absolut flertal. Men det flertal er forsvundet i meningsmålingerne, og der er ikke længere tillid til, at Boris Johnson er manden, der kan føre De Konservative til endnu en valgsejr efter 12 år som regeringsparti.

Theresa May blev primært væltet på én sag: Brexit. Der var en målrettet kampagne mod hendes lederskab fra folk omkring Boris Johnson.

Denne gang er der ikke en åben udfordrer, ligesom det ikke nødvendigvis er en enkelt sag, som har udløst afstemningen, selvom mange nævner de ulovlige fester, som for mange strider mod god konservativ etik.

Modstanden er kommet både fra inkarnerede tilhængere af Brexit på partiets højrefløj, folk der vil have skattelettelser, samt de mere midtsøgende socialt konservative, som ikke bryder sig om at sende asylansøgere til Rwanda eller true med at bryde internationale aftaler ved ensidigt at ophæve protokollen om Nordirland, som også er en udløber af Brexit.

Tirsdagens avisforsider afspejler heller ikke Boris Johnsons optimisme, hvor han omtaler resultatet som ”ekstremt godt” og ”afgørende”.

Den ellers konservativt orienterede avis Daily Telegraph konstaterer, at det er en ”hul sejr, der river De Konservative i stykker”. Andre aviser som The Times og Financial Times taler om en ”såret sejrherre”. Andre igen mener, at festen er ovre, og spiller dermed på ordet party, som både kan være festen og partiet.

Omvendt er der opbakning i den næsten altid loyale tabloidavis Daily Express, som citerer en ”trodsig og ubøjelig Boris” for at sige: ”Jeg vil føre dette parti til sejr.” Et tema som også er på forsiden af Daily Mail, som i lighed med The Sun vælger at sætte fokus på de 148 konservative, som stak Boris Johnson i ryggen.

Et af de åbne spørgsmål er, hvor brutalt Boris Johnson vil reagere på afstemningen – og de mange, som åbent har kritiseret ham. Det er værd at bemærke, at næsten alle ministre har givet ham deres opbakning. Men omvendt var mandagens afstemning anonym, så det er ikke givet, at hele ministerholdet har støttet ham i stemmeboksen.

Boris Johnson viste sin brutale side, da han efter at have overtaget posten fra Theresa May i 2019 smed 21 parlamentsmedlemmer ud af partiet – nogle fik lov til at komme tilbage mens andre, herunder fremtrædende ministre under David Cameron og Theresa May, røg ud af partiet.