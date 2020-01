Ifølge The Sunday Times vil den britiske premierminister flytte Overhuset til York i det nordøstlige England.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, overvejer at flytte Overhuset ud af London til den nordengelske by York.

Det skriver den britiske avis Sunday Times, der henviser til unavngivne kilder.

Johnson vandt overbevisende i sidste måned det britiske parlamentsvalg. Her lovede han samtidig at øge investeringerne i det nordlige England, som siden finanskrisen har været ramt af nedgang i industrien.

Ifølge avisen beordrede Boris Johnson at påbegynde planlægningen af udflytningen. Avisen peger på, at den konservative leder ønsker at holde fast i vælgeropbakningen i området.

Et muligt sted, hvor Overhuset kan ligge, er ifølge Sunday Times en offentlig ejendom i nærhed af jernbanestationen i York.

York, der blev grundlagt af romerne og er kendt for middelalderens store katedral, er Johnsons førstevalg til Overhusets nye placering. Dernæst kandiderer Birmingham, der er Storbritanniens næststørste by.

Der bor lidt over 200.000 indbyggere i York.

Overhuset udgør sammen med andetkammeret Underhuset Storbritanniens parlament. Det kan dateres helt tilbage til 1400-tallet og har tidligere fungeret som appelret. I dag gennemfører det lovtekniske undersøgelser af regeringslovforslag.

Overhuset har 742 medlemmer og har ligesom Underhuset sæde i Palace of Westminster i London.

Medlemmerne af Overhuset er hovedsageligt udpeget af premierministeren.

Boris Johnson står midt i forberedelserne til brexit, som træder i kraft om mindre end to uger.

Johnson vandt i december parlamentsvalget med en sikker sejr med 364 sæder af de i alt 650 sæder i Underhuset. Dermed opnåede han det stærkeste konservative flertal siden 1987.

/ritzau/Reuters