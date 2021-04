Boris Johnson: Prins Philip var dronningens urokkelige støtte

Prins Philip vil først og fremmest blive husket for sin ufravigelige støtte til dronning Elizabeth, lyder det.

Det er en "højt elsket og højt respekteret" mand med en stor plads i briternes hjerter, som Storbritannien fredag har taget afsked med.

Sådan lyder det fra premierminister Boris Johnson, umiddelbart efter at det britiske kongehus har meddelt 99-årige prins Philips død.

- Prins Philip var vellidt af adskillige generationer i Storbritannien, på tværs af hele Commonwealth og rundt om i verden, siger Boris Johnson.

Prinsen "inspirerede utallige unge menneskers liv", siger han ifølge BBC.

Prins Philip blev gift med dronning Elizabeth i 1947.

- Vi husker ham først og fremmest for hans urokkelige støtte til Hendes Majestæt Dronningen. Ikke kun som prinsgemal ved hendes side hver dag, men også som hendes ægtemand og hendes "styrke og støtte".

- Derfor er det også Hendes Majestæt Dronningen og hendes familie, som vores lands tanker må gå til i dag. De har ikke kun mistet en højt elsket og højt respekteret offentlig skikkelse, men en dedikeret ægtemand og en stolt og kærlig far, bedstefar og i de seneste år også oldefar, siger Boris Johnson.

Premierministeren hylder også prinsens handlinger under Anden Verdenskrig:

- Han er en af de sidste overlevende, der tjente ved Kap Matapan under krigen. Her blev han efterfølgende fremhævet for sit mod.

- Han var der også ved invasionen af Sicilien, hvor han reddede sit skib ved at tænke hurtigt, lyder det fra Boris Johnson.

Hertugen af Edinburgh, som var den afdøde prins Philips officielle titel, spillede en vigtig rolle i at hjælpe det britiske kongehus med at tilpasse sig den nye virkelighed, der opstod efter Anden Verdenskrig.

Dronning Elizabeth kom ind på det i en personlig hyldest til sin mand ved deres guldbryllup i 1997.

- Jeg og hele hans familie samt dette og mange andre lande skylder ham mere, end han nogensinde vil gøre krav på, eller end vi nogensinde kommer til at vide.

/ritzau/Reuters