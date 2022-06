Boris Johnson regner sin sejr for overbevisende

Boris Johnson, den britiske premierminister, siger efter at have vundet tillidsafstemningen i sit parti, at partiet nu må samle sig.

211 af det konservative partis parlamentsmedlemmer bakker op om Boris Johnson. 148 gør ikke.

Resultatet betyder, at Boris Johnson fortsat er partiets leder og premierminister.

Men 41 procent af de 359 konservative medlemmer af parlamentet i London stemte altså imod ham.

Alligevel kalder han resultatet for "overbevisende".

- Det er et rigtig godt resultat for politik og for landet. Jeg mener, at det er et overbevisende resultat, et afgørende resultat, siger han.

- Og det betyder, at vi som regering kan fortsætte og fokusere på de ting, som virkelig optager folk.

- Selvfølgelig forstår jeg, at vi må finde sammen som en regering, som et parti. Og det er præcis, hvad vi vil gøre. Vi vil klø på, siger han.

Reuters skriver, at han ikke har i sinde at udskrive valg i utide.

/ritzau/Reuters