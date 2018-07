Boris Johnson ser Storbritannien på vej mod kolonistatus

Den nu afgåede britiske udenrigsminister Boris Johnson angriber hårdt den plan for brexit, der er lagt frem.

I sit afskedsbrev til den britiske premierminister, Theresa May, er den nu forhenværende udenrigsminister Boris Johnson skarp i sine angreb på den plan for brexit, premierministeren lagde frem for sit kabinet fredag.

Planen indebærer et fortsat tæt forhold til EU, der er Storbritanniens største handelspartner. Boris Johnson har længe argumenteret for et mere definitivt farvel, selv om det vil begrænse adgangen til de europæiske markeder.

I sit brev noterer Boris Johnson, der aldrig har været bange for at bruge det britiske til sit yderste:

- Drømmen om brexit er døende, kvalt af unødvendig tvivl på os selv.

- Vi er nu i den vanvittige situation, at vi vil acceptere store mængder af EU's lovgivning uden at ændre det mindste, fordi det er afgørende for vores økonomi. Uden at have indflydelse på lovene.

- På den måde er vi i sandhed på vej mod en status som koloni, og mange vil have svært ved at se den økonomiske eller politiske fordel ved sådan en aftale, skriver Boris Johnson i brevet, som BBC har lagt på sin hjemmeside.

Boris Johnson sagde under den britiske folkeafstemning, at Storbritannien ville kunne fastholde sin adgang til EU's indre marked og samtidigt lave unilaterale handelsaftaler med andre lande samt ikke være del af arbejdskraftens frie bevægelighed.

At få goderne ved EU uden at påtage sig forpligtigelserne er dog ikke en model, EU har accepteret.

Det udkast, Theresa May har lagt på bordet, er ikke godt nok til Boris Johnson.

- Hvad der er endnu mere forstyrrende er, at det er vores første bud. Det svarer til at sende vores fortrop ind i slaget med det hvide flag allerede flagrende over sig, skriver Boris Johnson.

Fredag støttede Boris Johnson ellers Theresa Mays forhandlingsoplæg, men det har altså ændret sig.

- Problemet er, at jeg har øvet mig på ordene (i aftalen red.) i weekenden og finder, at de sidder fast i min hals.

- Vi må have en enig regering. Og siden jeg ikke med god samvittighed kan støtte disse forslag, har jeg ærgerligt måttet konkludere, at jeg må forlade regeringen, skriver Boris Johnson.

/ritzau/