Boris Johnson siger han vil gå efter Mays post

Den tidligere britiske udenrigsminister tilhører den hårde fløj af konservative EU-modstandere.

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson siger, at han vil værre blandt kandidaterne til at afløse den konservative britiske premierminister, Theresa May, når hun træder tilbage.

May har bebudet, at hun træder tilbage, inden Storbritannien indleder den næste fase af Brexit-forhandlingerne med EU.

Men hun har foreløbig ikke sat dato på sin afgang.

- Selvfølgelig vil jeg gå efter det, siger Johnson ifølge BBC på en virksomhedskonference.

Johnson trådte tilbage som udenrigsminister i juli sidste år. Det skete i protest mod Mays håndtering af den britiske udtræden af EU.

Han tilhører den stærkt antieuropæiske fløj i Det Konservative Parti, der ønsker et fuldstændigt brud med EU.

/ritzau/Reuters