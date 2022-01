Boris Johnson undskylder for at deltage i havefest i 2020 under nedlukning. Oppositionsleder kræver ham fyret.

Boris Johnson siger undskyld for fest under nedlukning

Den britiske premierminister, Boris Johnson, erkender over for parlamentet, at han i maj 2020 deltog i en fest i Downing Street i London, hvor landet var midt i en omfattende coronanedlukning.

Han siger, at han undskylder, men at han kun deltog i 25 minutter i det omtalte selskab.

- Jeg ønsker at undskylde. Der var ting, som vi simpelthen ikke gjorde rigtigt, og jeg må tage ansvaret, siger han under mange tilråb fra parlamentarikerne.

- Jeg gik tilbage til mit kontor efter 25 minutter for at fortsætte mit arbejde, forklarer han.

Der var udsendt cirka 100 invitationer til selskabet 20. maj 2020 med beskeden "tag jeres eget sprut med". Det var til en fest i haven i den britiske premierministers embedsbolig, har tv-selskabet ITV afsløret.

Det var på et tidspunkt, hvor menige briter ikke måtte forlade deres hjem, medmindre de skulle købe mad og medicin. Det var for at stoppe en galopperende smitte med covid-19.

Oppositionens leder, Keir Starmer fra Labour, kræver under en ordveksling med Johnson, at han træder tilbage øjeblikkeligt. Han appellerer til konservative medlemmer om at være med til at fyre Johnson.

- Hr. formand, jeg ønsker at undskylde. Jeg ved, at millioner af mennesker over hele landet ofrede sig ekstraordinært over det seneste halvandet år. Jeg kender den ængstelse, de har gennemlevet, ude af stand til at møde slægtninge og ude af stand til at leve det liv, de ønskede, eller at gøre de ting, som de elsker, siger Johnson i parlamentets spørgetid.

Det bliver mødt med voldsomme tilråb fra oppositionen, mens mange konservative medlemmer sidder med stenansigt.

Johnson har tidligere i parlamentet benægtet, at han har deltaget i haveselskaber under nedlukningerne. Der har været flere af den slags historier fremme i de britiske medier.

Flere konservative medlemmer havde på forhånd udtrykt stor vrede over Johnsons handlinger. En del synes villige til at få ham fjernet som premierminister.

- Hans overlevelse er lige på vippen for øjeblikket, lød det tidligere på dagen fra en højt placeret konservativ politiker til Reuters. Vedkommende ønsker at være anonym.

/ritzau/