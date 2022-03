Boris Johnson skal drøfte invasion i Ukraine med nordiske ledere

Britisk premierminister og ledere fra Norden og Baltikum skal mødes for at drøfte tiltag mod Rusland.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er tirsdag i næste uge vært for et møde om situationen i Ukraine med lederne fra de ni øvrige lande, der er med i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF). Deriblandt Danmark.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

JEF er en udrykningsstyrke, der blev dannet på et Nato-møde i 2014. Gruppen omfatter ud over Storbritannien alle nordiske og baltiske lande samt Holland.

Deltagerne skal blandt andet drøfte nye måder at isolere Ruslands økonomi på. Desuden ventes de at blive enige om at øge antallet af fælles militærøvelser i Østersøen og Nordatlanten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser premierministerens kontor i Downing Street.

Boris Johnson vil opfordre gruppen til at arbejde sammen for at sikre, at ingen andre lande bliver offer for Ruslands præsident Putins "aggressioner".

- Den europæiske sikkerhed er blevet rystet af Ruslands angreb på Ukraine, og samme med vores partnere vil vi tage skridt for at sikre, at vi bliver stærkere og mere forenede end før, siger Boris Johnson i en erklæring.

Rusland invaderede 24. februar nabolandet Ukraine og siden har USA, EU og en række lande indført adskillige sanktioner, der er rettet mod at afskære Rusland økonomisk fra det internationale samfund.

Mødet finder sted tirsdag. Aftenen inden er lederne ifølge nyhedsbureauet PA inviteret til middag på den britiske premierministers landsted Chequers uden for London.

/ritzau/