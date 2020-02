Boris Johnson skal giftes og have sit femte barn

55-årige Boris Johnson, der i forvejen har fire voksne børn, skal have sit femte barn med sin kommende hustru.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, skal giftes med sin nuværende kæreste, Carrie Symonds, som er gravid med parrets første barn.

Det meddeler en talsmand for premierministeren ifølge Sky News.

Det er både nyt, at Johnson skal giftes, og at han - for femte gang - skal have et barn. Den 55-årige regeringsleder har i forvejen fire voksne børn med sin tidligere hustru, Marina Wheeler.

Johnson og Wheeler var gift i 25 år, men er nu blevet separeret. Parret har indgået en økonomisk aftale om skilsmissen, skriver Sky News.

/ritzau/