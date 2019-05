Boris Johnson skal i retten for mulige løgne om brexit

Brexit-tilhængeren Boris Johnson skal have misinformeret om, hvad det kostede briterne at være en del af EU.

Den britiske politiker Boris Johnson skal i retten for muligvis at have misinformeret offentligheden i forbindelse med brexitafstemningen i 2016.

En britisk dommer har onsdag således afgjort, at Boris Johnson skal møde op til et indledende retsmøde om sagen.

Boris Johnson beskyldes blandt andet for at have løjet, da han sagde, at Storbritannien hver uge sender 350 millioner pund til EU.

Det er den britiske advokat Marcus Ball, der har lagt sag an mod Boris Johnson. Han står i spidsen for et initiativ ved navn Brexit Justice. Hele formålet med initiativet er få sendt Boris Johnson i retten.

- Boris Johnsons opførsel var både uansvarlig og uærlig. Den var - ifølge os - kriminel, siger Marcus Ball til Sky News.

54-årige Boris Johnson beskyldes både for at have løjet før og efter brexitafstemningen. Her stemte 52 procent for, at briterne skulle forlade EU.

- Den sagsøgte løj gentagne gange og misinformerede det britiske folk om prisen på et EU-medlemskab. Han konkluderede, at prisen på EU-medlemskab var 350 millioner pund, lyder det i søgsmålet.

350 millioner pund svarer til knap tre milliarder kroner.

- Efter at have overvejet alle de relevante forhold, kan jeg konkludere, at sagen giver grund til en indkaldelse, siger dommer Margot Coleman.

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson er en af favoritterne til at blive premierminister Theresa Mays arvtager.

Hun har meddelt sin afgang som følge af de fastlåste brexitforhandlinger.

Boris Johnson trådte tilbage som udenrigsminister i juli sidste år. Det skete i protest mod Mays håndtering af den britiske udtræden af EU.

Han tilhører den stærkt antieuropæiske fløj i Det Konservative Parti, der ønsker et fuldstændigt brud med EU.

