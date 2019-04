Boris Johnson står stærkt i kamp om at afløse May

- Johnson er manden, som kan forene det konservative parti og vinde et valg, siger ledende brexitfortaler.

En af de mest fremtrædende EU-modstandere i det konservative britiske regeringsparti, Jacob Rees-Mogg, siger, at Boris Johnson er favorit til at blive ny premierminister efter Theresa May.

- Johnson er manden, som kan samle det konservative parti og vinde et valg, siger Rees-Mogg. Han leder en stærkt EU-kritisk fraktion i det britiske regeringsparti.

Rees-Mogg er en af de drivende kræfter bag bestræbelser på at få afsat May. Han tager i et interview med Sky News tråden op fra en nylig måling i avisen The Sun. Målingen viste, at Johnson er sine partifællers favorit til at overtage efter den siddende premierminister.

Johnson, som er Londons tidligere borgmester, har igen og igen været en torn i øjet på May ved at understrege sin modstand mod premierministerens brexitaftale. Han valgte at træde tilbage som udenrigsminister i protest mod planen.

Johnson har været nævnt som mulig premierminister mange gange i de senere år. Mange ventede at se ham flytte ind i Downing Street 10 i 2016. Men Michael Gove, som dengang var Johnsons kampagneleder, trak sin støtte på dramatisk vis og erklærede sig selv som kandidat.

Men Johnson har bevaret meget af sin popularitet. Han har opbakning blandt mange af det konservative partis græsrødder.

May har sagt, at hun er klar til at træde tilbage fra sin post efter brexit - uden at være mere specifik omkring en mulig dato.

- Jeg ved, at der er et ønske om en ny kurs - og nyt lederskab - i anden fase af brexitforhandlingerne. Og jeg vil ikke stå i vejen for det, sagde May til sine ministre ved et nyligt regeringsmøde ifølge The Guardian.

May sagde lørdag, at hun kun kan få sin afviste brexitaftale igennem ved at vinde arbejderpartiet Labours støtte, hvormed hun har skabt en endnu større afstand til Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg.

To juniorministre valgte at trække sig, og en del partimedlemmer ødelagde deres medlemskort i protest, da de hørte om de uformelle samtaler mellem May og oppositionspartiet Labours leder, Jeremy Corbyn.

The Financial Times skrev fredag, at Boris Johnson og den stærkt indflydelsesrige arbejds- og pensionsminister Amber Rudd sammen har en alliance, hvor de vil gå efter at at overtage ledelsen af deres parti.

/ritzau/