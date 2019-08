Boris Johnson til Tusk: Bagstopperen er antidemokratisk

På sidelinjerne af G7-topmødet har den britiske premierminister forsikret EU om, at han ønsker brexit-aftale.

På sidelinjerne af G7-topmødet har den britiske premierminister, Boris Johnson, haft drøftelser med EU's præsident, Donald Tusk, og forsikret ham om, at han ønsker et brexit med en aftale.

Men Johnson siger, at han finder bagstopperen ved Irlands grænse antidemokratisk.

Den britiske regeringsleder sagde, at han er klar til at forhandle med EU, men han gentog også, at briterne forlader EU 31. oktober under alle omstændigheder. Det siger britiske regeringskilder.

En EU-embedsmand siger, at der ikke kom noget afgørende på bordet under de drøftelser, som Johnson havde med Tusk.

Bolden er stadig fuldt og helt på den britiske banehalvdel, siger EU-embedsmanden.

Johnson gjorde det under drøftelserne med Tusk også klart, at han ikke vil gøre forsøg på at forhindre medlemmer af det britiske parlament i at debattere brexit.

Dette løfte er fremsat, fordi der i London har været medierygter om, at den britiske premierminister måske ville forsøge at lukke det britiske parlament ned i fem uger fra 9. september. Det har avisen The Observer skrevet.

Forespørgslen er tilsyneladende en del af overvejelser om at forhindre, at parlamentet kan udskyde brexit endnu en gang, skriver The Observer.

Tusk sagde forud for mødet med Johnson, at han håber, at den britiske premierminister ikke ønsker at gå over i historien som "Mr. No Deal".

Han tilføjede, at EU altid er parat til at lytte til operationelle og realistiske idéer, som kan støttes af alle medlemsstater - deriblandt Irland, hvis og når Storbritannien er parat til at fremlægge dem.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har også sagt til den britiske premierminister, at EU er klar til at tale med briterne lidt endnu om brexit.

Johnson havde forinden besøgt forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Hun gav ham 30 dage til at præsentere et alternativ til den såkaldte irske bagstopper.

Johnson har svoret, at Storbritannien ikke vil underlægge sig den irske bagstopper, som er en ordning, der skal garantere, at grænsen mellem Irland og Nordirland kan forblive usynlig.

Den usynlige grænse har bidraget til at dæmpe spændingerne i Nordirland efter årtiers uro og væbnet konflikt.

