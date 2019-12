Boris Johnson tog mobiltelefon fra kritisk journalist

Episode har skabt mere fokus på sundhedssektoren i sidste fase af den britiske valgkamp.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er blevet kritiseret, efter at han i valgkampens sidste fase har grebet ud efter en journalists mobiltelefon og puttet den i lommen.

Det skete, da journalisten bad ham om at se et foto af en syg dreng, som sov på gulvet på et af landets overfyldte hospitaler.

Episoden op til det britiske parlamentsvalg torsdag har forstærket debatten om problemerne i sundhedssektoren.

Johnsons konservative parti står til at vinde et flertal ved valget på torsdag ifølge meningsmålingerne. Det ventes at medføre, at briterne forlader EU den 31. januar.

Men arbejderpartiet Labour håber at vinde nyt terræn på grund af Johnsons reaktion over for journalisten, som stillede spørgsmål om landets hospitaler.

- At han nægter at se på et foto af et sygdomsramt barn på grund af de konservatives nedskæringer i Den Nationale Sundhedssektor (NHS), er et nyt lavpunkt for premierministeren, siger Labours sundhedsordfører, Jonathan Ashworth, til nyhedsbureauet Press Association.

Labours leder, Jeremy Corbyn, siger i en erklæring, at det er "en skandale".

- At en fireårig dreng ikke kan få en hospitalsseng på grund af overfyldte institutioner er en "skandale".

Johnson, som senere så på fotografiet af den fireårige dreng og gav journalisten hans telefon tilbage, undskylder til alle, som har haft en dårlig oplevelse i sundhedssektoren.

Den konservative sundhedsminister, Matt Hancock, var tirsdag i Leeds for at undskylde for manglen på hospitalssenge.

En undersøgelse, som blev omtalt i britiske medier tirsdag, viser, at tusindvis af patienter dør, mens de venter på operationer, som haster.

Den ikke offentliggjorte undersøgelse, som er udarbejdet af to læger i den britiske sundhedssektor, viser, at 5449 patienter er døde i de seneste tre år efter at have ventet seks til 11 timer på en hospitalsseng efter ulykker eller pludseligt opstået alvorlig sygdom.

/ritzau/AFP