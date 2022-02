Boris Johnson varsler hårde sanktioner mod Rusland

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, varsler en række skrappe sanktioner over for Rusland og landets præsident, Vladimir Putin.

Det siger han i en tale til det britiske parlament torsdag.

- Vladimir Putin vil aldrig kunne vaske blodet af sine hænder. Og han vil blive fordømt i verdens og historiens øjne, siger Boris Johnson.

Torsdag morgen invaderede Rusland Ukraine efter at have beskyldt landet for at begå overgreb på befolkningen dets østlige del.

Blandt de sanktioner, Boris Johnson præsenterer, er, at alle russiske banker udelukkes fra Storbritanniens markeder, der indføre en række nye handelsrestriktioner, og russiske Aeroflot får forbud mod at lande i Storbritannien.

En række russiske banker, blandet andet landets næststørste, vil få indefrosset sine aktiver i Storbritannien.

Den britiske regering vil oprette en ny politiafdeling, der skal dedikeres til at opspore folk, der omgår sanktionerne samt russiske oligarkers aktiver i Storbritannien.

- Vi må aldrig tillade, at Ruslands handlinger om en måned, om et år bliver glemt og står ustraffede, siger Boris Johnson.

Boris Johnson siger også, at han er åben for at udelukke Rusland fra det internationale betalingssamarbejde SWIFT.

/ritzau/