Boris Johnson vender tilbage mandag efter coronasmitte

Premierminister Boris Johnson var indlagt tre dage på intensivafdeling, men er siden fri for coronavirus.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vender tilbage på arbejde fra mandag.

Det bekræfter en talsperson fra hans kontor i Downing Street lørdag aften.

Forud havde det ikke været bekræftet, at premierministeren ville vende tilbage på arbejde efter sit sygdomsforløb.

27. marts kom det frem, at Boris Johnson var blevet smittet med coronavirus.

Efterfølgende tilbragte han tre nætter på intensivafdeling i begyndelsen af april. Johnson blev udskrevet den 12. april og har opholdt sig på landstedet Chequers for at komme til hægterne igen.

Udenrigsminister Dominic Raab har fungeret som regeringschef i perioden i Johnsons fravær.

55-årige Johnson overtager igen magten i et yderst presset Storbritannien, der oplever stor økonomisk nedgang som følge af coronaviruspandemien og nedlukning af store dele af samfundet.

Boris Johnson og hans konservative regering er af oppositionen samt af visse eksperter i virussygdomme blevet kritiseret for at have reageret for langsomt på virusudbruddet.

Han er også blevet beskyldt for at have ignoreret advarsler om spredning af virusset, mangel på beskyttelsesudstyr til især sundhedspersonale og for i det store hele at have taget for let på problemet i krisens indledende fase.

Søndag skrev The Sunday Times, at Johnson ifølge kilder var udeblevet fra flere møder i den coronakrisegruppe, som regeringen har nedsat.

Lørdag aften har dødstallet for coronavirus i Storbritannien passeret 20.000. Alene i England er der samlet registreret over 18.000 døde på de engelske hospitaler.

Oven i det høje antal døde i Storbritannien skal lægges et stort men ukendt antal døde på plejehjem. De skal formentlig tælles i adskillige tusinder.

/ritzau/Reuters