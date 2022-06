Den britiske premierminister siger, at Vesten må berede sig på at opbygge strategisk udholdenhed.

Boris Johnson: Vi må sikre at tiden er på Ukraines side

Den britiske premierminister, Boris Johnson, advarer lørdag allierede om, at de må forberede sig på en lang krig i Ukraine.

Han opfordrer til øget støtte til Ukraine for at forhindre "den største sejr for aggression" siden Anden Verdenskrig.

Det skriver den britiske regeringsleder i en artikel i avisen The Sunday Times.

- Ukraines støtter i udlandet må bevare roen og sikre, at de har den strategisk udholdenhed til at overleve og sidste ende få overtaget.

Johnson gennemførte fredag et overraskelsesbesøg i den ukrainske hovedstad Kyiv - dagen efter lederne fra Frankrig, Tyskland og Italien samt Rumænien havde besøgt den ukrainske hovedstad.

Johnson tilbød de ukrainske ledere hjælp med blandt andet et militært træningsprogram til udvikling af de ukrainske soldater.

- Tid er nu den vitale faktor, skriver Johnson i et langt indlæg i den britiske søndagsavis.

- Alting afhænger af, hvorvidt Ukraine kan styrke dets forsvarsevne hurtigere, end Rusland kan styrke dets kapacitet til at angribe effektivt. Vores opgave er at sikre, at tiden er på Ukraines side.

Johnson har tidligere advaret om, at krigen kan blive trukket i langdrag.

Ukraines regering har optrappet appeller om få flere våben og mere militært udstyr fra NATO-landene.

- Det vil ikke føre til en mere fredelig verden, hvis man tillader præsident Vladimir Putin at beholde sit territorium i Ukraine, skriver Boris Johnson.

/ritzau/AFP