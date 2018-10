Boris Johnson: Vi må svare igen på EU's bøllemetoder

Den tidligere udenrigsminister siger, at frihandelsaftale i stil med Canadas er bedst for både EU og briterne.

Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson siger, at EU behandler Storbritannien med "ligefrem foragt".

Det fremgår af udtalelser, hvor Johnson samtidig igen markerer, at han er uenig med premierminister Theresa Mays linje i forhandlingerne med EU.

I sin ugentlige klumme i The Telegraphs mandagsudgave siger Johnson, som førte an i bevægelsen for at Storbritannien skulle melde sig ud af EU, at Brexit-forhandlingerne er på vej ind i en "kortvarig kriseperiode".

Han skriver desuden, at Theresa May bør ændre kurs.

- Der kommer et tidspunkt, hvor man må reagere på bøllemetoder. Efter at vi er blevet skubbet nådesløst rundt i over to år, så er tiden nu inde til, at Storbritannien gør modstand, skriver Johnson.

Han mener, at Storbritannien bør gå efter en forbedret udgave af Canadas frihandelsaftale med EU.

- Der er en bedre løsning. Den hedder Super Canada. Nul told, ingen kvoter, en frihandelsaftale i hjertet af et dybt og specielt partnerskab. Det er det rigtige for begge sider, og tiden er inde til, at vi går efter det, lyder det.

I kommentarer til avisen The Telegraph siger han også, at tiden er inde til at opgive nødplanen for Nordirland.

Johnsons klumme blev offentliggjort efter dramatiske timer i Bruxelles.

Søndag eftermiddag var der således medierapporter om, at EU og Storbritannien var nået til enighed om en brexitaftale.

Men meldingerne blev dementeret, og Storbritannien og EU meddelte, at de har sat forhandlingerne om en brexitaftale på pause indtil onsdag.

Ifølge EU's forhandler Michel Barnier har det især været spørgsmålet om den frie bevægelighed over grænsen mellem Irland og Nordirland, der har skilt parterne.

Der arbejdes på højtryk for at finde en aftale om briternes udtræden af EU efter mere end 40 års medlemskab.

Storbritannien træder officielt ud af EU 29. marts 2019. Ingen af parterne ønsker, at det bliver uden en skilsmisseaftale.

