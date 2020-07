Boris Johnson vil have briterne til at cykle sig sunde

Den britiske regering vil forbedre infrastrukturen for cyklister og gående for at styrke folkesundheden.

Den britiske regering vil investere to milliarder pund (16,3 milliarder kroner, red.) i at forbedre infrastrukturen for cyklister og gående.

Det sker i et forsøg på at styrke folkesundheden i Storbritannien efter flere måneder, hvor mange briter har været isoleret i deres hjem som følge af virusudbruddet.

Det oplyser premierminister Boris Johnson ifølge nyhedsbureauet AFP.

- For at skabe en sundere og mere aktiv nation har vi brug for at få den rette infrastruktur, træning og støtte på plads for at give folk lyst til at bevæge sig på to hjul, siger Boris Johnson.

Ifølge regeringens plan skal der laves tusindvis af kilometer nye cykelstier, og infrastrukturen for cyklister skal forbedres.

- At cykle og at gå spiller en stor rolle i at håndtere nogle af de største sundheds- og klimaudfordringer, vi står overfor, siger Johnson.

