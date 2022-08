Boris Johnson vil hjælpe Ukraine med 2000 avancerede droner

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har under et besøg i Kyiv onsdag varslet yderligere militær hjælp til Ukraine.

Johnson meddeler således, at Storbritannien vil bidrage med militær støtte for yderligere 54 millioner pund - 476 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Johnsons kontor.

Bidraget vil blandt andet inkludere 2000 "avancerede" droner og selvmordsdroner. De skal give Ukraines militær bedre muligheder for at spore, følge og angribe de russiske styrker, lyder det.

Boris Johnson mødtes onsdag med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i den ukrainske hovedstad. Det er præcis et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine og indledte den igangværende krig.

Det er onsdag desuden Ukraines uafhængighedsdag.

Zelenskyj omtaler under besøget Johnson som sin "kære ven Boris".

Samtidig opfordrer den ukrainske præsident Europa til at fortsætte både det økonomiske og militære pres på Rusland.

Og selv om europæiske forbrugere lige nu er påvirket af stigende priser, så betaler ukrainerne en helt anden pris. Det pointerer Boris Johnson.

- Vi ved, at når Vladimir Putins grusomheder rammer os på elregningen, så betaler det ukrainske folk med deres eget blod, siger Johnson og tilføjer:

- Derfor er det vigtigt, at vi fastholder kursen. For hvis Putin sejrer, så kan ingen lande inden for Ruslands rækkevidde vide sig sikre. Det ville give grønt lys til alle eneherskere, i forhold til at verdens grænser kan rykkes.

Boris Johnson har været en af Ukraines mest udtalte støtter under krigen.

I juli gik han af som leder for Det Konservative Parti i Storbritannien. Det skete efter stort pres både internt i partiet og fra offentligheden.

I begyndelsen af september skal partiet vælge ny formand. Den nye formand vil herefter afløse Boris Johnson som britisk premierminister.

/ritzau/Reuters