Boris Johnson vil sammensætte nyt ministerhold onsdag

Den britiske premierminister, Boris Johnson, planlægger onsdag eftermiddag at gennemføre en ministerrokade.

Det oplyser en unavngiven regeringskilde til en flere forskellige medier.

- Premierministeren vil gennemføre en ministerrokade og danne et stærkt og forenet hold, der kan få genopbygget landet efter coronapandemien.

- Regeringen skal styrke sin indsats i forhold til at leve op til folks forventninger. Premierministeren vil udpege ministre i eftermiddag med fokus på at samle og forene hele landet, siger kilden ifølge The Guardian.

Der er blandt andet bred spekulation om udenrigsminister Dominic Raabs fremtid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er hans håndtering af den britiske tilbagetrækning fra Afghanistan.

Raab var på ferie på en græsk ø, da den britiske regering for en måned siden kæmpede med at evakuere britiske statsborgere og afghanske samarbejdspartnere fra den afghanske hovedstad, Kabul.

Kabul blev indtaget af den militante gruppe Taliban den 15. august.

Handelsminister Liz Truss, der har stået bag en række aftaler siden Storbritanniens endelige farvel til EU, tippes som en mulig arvtager for Raab.

/ritzau/