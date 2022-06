Boris Johnsons eget parti kaster ham ud i tillidsafstemning

Den britiske premierminister og den konservative partiformand, Boris Johnson, skal ud i en tillidsafstemning mandag aften mellem klokken 18 og 20 lokal tid. Det er mellem klokken 19 og 21 dansk tid.

Det oplyser Graham Brady, der er formand for den såkaldte 1922-komité, i en pressemeddelelse. Det skriver det britiske medie BBC og nyhedsbureauet Reuters.

For at en sådan afstemning kan udløses, skal mindst 54 konservative parlamentsmedlemmer sende et brev til Brady.

Og den tærskel er altså overskredet, skriver formanden ifølge BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Grænsen er på netop 54, fordi det skal være 15 procent af parlamentsgruppen. Den er på 357 konservative medlemmer.

Brady siger, at han orienterede Boris Johnson om afstemningen søndag. De blev enige om at holde afstemningen så hurtigt som muligt.

En talsperson for Boris Johnsons kontor siger ifølge Reuters, at Johnson byder en afstemning velkommen. Det giver en mulighed for at forklare sig, siger de.

Mandagens afstemning er "en chance for at afslutte måneders spekulationer og gøre det muligt for regeringen at trække en streg i sandet og komme videre", lyder det fra Johnsons kontor ifølge Reuters.

Johnson har længe været i stærk modvind efter den såkaldte partygate-skandale.

Sagen handler om brud på coronaretningslinjer i forbindelse med fester i de britiske regeringskontorer. I slutningen af maj blev en rapport om sagen offentliggjort, og her blev ansvaret placeret hos landets øverste ledelse.

De omstridte fester fandt sted, mens resten af landet var lukket ned. På det tidspunkt var det ikke tilladt at samles flere end to mennesker.

Oppositionen har krævet, at Johnson går af på grund af sagen.

Premierministeren har undskyldt for det, han betegner som "fejl", men har blankt afvist at træde tilbage.

Politiet har i forbindelse med de forskellige fester udstedt over 120 bøder. Det er tidligere kommet frem, at premierministeren selv har fået en bøde for en fødselsdagsfest, der blev holdt i juni 2020.

Det har fået mange konservative politikere til at stille spørgsmål ved Johnsons evner til at lede Storbritannien.

Landet står samtidig over for en risiko for recession, stigende priser på brændstof og fødevarer samt strejkeramt rejsekaos i hovedstaden London, forklarer Reuters.

Afstemningen er hemmelig. For at vinde skal Johnson sikre støtte fra et simpelt flertal på mindst 180 konservative medlemmer.

Lykkes det ham, er han fredet i et år fra en ny afstemning. Taber han, skal der vælges en ny leder af partiet. Boris Johnson må samtidig gå af som premierminister, skriver BBC.

/ritzau/