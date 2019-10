Boris Johnsons udspil

* Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har åbnet lidt for det brexitforslag, hans regering sender til EU. Men der er ikke mange detaljer.

* Her er et udpluk af hans udtalelser og forslag:

- Og ja, det er et britisk kompromisforslag, og jeg håber meget, at vore venner forstår det og også er kompromissøgende.

- Vi forlader EU den 31. oktober, uanset hvad ... lad os få brexit klaret.

- Vi vil under ingen omstændigheder have kontrol ved eller nær den nordirske grænse. Vi vil respektere fredsprocessen og Langfredagsaftalen.

* Hvis grænsen mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland bliver hård på grund af brexit, er der frygt for, at fredsaftalen mellem katolikker og protestanter kollapser. Kunsten er at finde en brexitløsning med en åben grænse.

* Boris Johnson vil give den parlamentariske forsamling i Nordirland varig indflydelse på og beskyttelse af nugældende arrangementer for grænsepassage af landbrugsvarer og andre varer.

* Det skal give hele Storbritannien mulighed for at udtræde af EU med umiddelbar kontrol over sin egen handelspolitik.

Kilde: Reuters

/ritzau/