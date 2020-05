Børn lider mest under Filippinernes krig mod narko

Tusindvis er dræbt i krig mod narkotika i Filippinerne. Børn i øriget betaler ifølge organisation høj pris.

Børn i Filippinerne lider mest under præsident Rodrigo Dutertes omstridte krig mod narkotika. Det siger menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch i en ny rapport.

Mindst 101 børn er blevet dræbt - enten som tilfældigt forbipasserende eller som mål i den blodige kampagne i perioden juli 2016 til december 2018.

I en 48 sider lang rapport opfordrer menneskerettighedsgruppen, som har hovedkvarter i New York, FN's Menneskerettighedsråd til at indlede en undersøgelse af drab og vold i narkokrigen og af narkokrigens indvirkninger på filippinske børns liv.

- Hvis der ikke handles nu, så vil en hel generation af filippinske børn blive ofre for Dutertes voldelige anti-narkotika kampagne, siger Carlos Conde, som er researcher for Human Rights Watch i Filippinerne.

Statistikker i Manila viser, at over 5600 mistænkte er blevet dræbt under operationer vendt mod narkotikakriminalitet siden den 1. juli 2016.

- Men menneskerettighedsgrupper siger, at det reelle antal af dræbte snarere er over 27.000, oplyser Human Rights Watch.

Under mange operationer har børn overværet, at deres mor eller far er blevet dræbt - eller de har set dem blive slæbt væk for at blive skudt et andet sted, hedder det i rapporten.

På den baggrund er der mange børn med dybe psykologiske traumer. Nogle har udviklet sig til at blive voldsomt aggressive, mens andre er blevet meget sky og indelukkede. Mange af de ramte børn er efterfølgende blevet tvunget til at forlade deres skoler på grund af chikane eller på grund af fattigdom.

- Derefter er de endt på gaden, hedder det i rapporten "Vores lykkelige familier er væk: Narkotikakrigens følger for børn i Filippinerne."

Den Internationale Straffedomstol i Haag (ICC) indledte i februar 2018 en efterforskning af Dutertes "krig mod narkotika", hvilket fik Filippinerne til at forlade domstolen.

/ritzau/dpa