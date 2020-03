Børn undgår i stor stil at blive smittet med coronavirus

2,4 procent af smittede med coronavirus i Kina er børn. Børn smitter umiddelbart ikke, viser WHO-rapport.

Mens coronavirusset særligt rammer ældre mennesker, undgår børn og teenagere i høj grad at blive syge.

Det viser en rapport, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) offentliggjorde tirsdag.

Kun 2,4 procent af de registrerede tilfælde var personer under 18 år. Undersøgelsen er baseret på 56.000 personer i Kina, der har været ramt af virusset.

Samtidig er der kun registreret enkelte dødsfald for børn og teenagere.

I modsætning til almindelig influenza tyder det ifølge WHO heller ikke på, at børn smitter andre med coronavirus - det er i hvert fald kun i begrænset omfang. Dermed er børn ikke umiddelbart med til at udbrede coronavirusset.

Rapporten viser, at 78 procent af patienterne var mellem 30 og 69 år gamle, og mænd og kvinder var cirka ligeligt fordelt.

Der gik i gennemsnit fem til seks dage, fra at personerne blev smittet, til at de viste symptomer, der oftest var feber eller tør hoste.

Samtidig viser undersøgelsen, at de virusramte i gennemsnit har smittet 2-2,5 person.

I rapporten bliver det understreget, at der fortsat er en del, man ikke ved om coronavirusset.

Det er blandt andet uvist, hvor mange der har været ramt af virusset, uden at myndighederne er klar over det. Det er kendt som mørketal.

Derfor er det ifølge WHO også svært at sige, præcis hvor stor dødeligheden er.

Ifølge WHO kunne det dog tyde på, at dødeligheden er faldende - og muligvis under en procent - hvilket er sket, i takt med at myndighederne har fået et bedre tag i behandlingen af patienterne i Kina.

Tidligere har tallet 3,4 procent været nævnt som dødsrate.

/ritzau/