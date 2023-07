Mexicansk kartel løslader bortført fængselspersonale

16 administrative medarbejdere fra et fængsel i den sydmexicanske delstat Chiapas er blevet løsladt, efter at de tidligere på ugen blev bortført af en væbnet bande som led i en større kartelkonflikt.

Det oplyser Chiapas' delstatslige sikkerhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De er alle sammen i god behold, siger en talsperson for ministeriet.

Mexicanske myndigheder oplyste ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP tirsdag, at 14 mænd var blevet antastet af væbnede bandemedlemmer på en bus og bortført.

Dagen efter blev tallet opjusteret til 16.

Fredag bekræftede landets præsident, Andrés Manuel López Obrador, at bortførelsen var sket som led i en konflikt mellem to bander, og at det "nu om dage var noget af det mest almindelige ... at banderne støder sammen".

Det står endnu ikke klart for offentligheden, hvorfor de ansatte i fængslet blev bortført. Der er heller ikke kommet noget frem om, hvorvidt bortførerne skulle have krævet en løsesum.

Flere end 1000 politibetjente fra både delstaten Chiapas og det føderale politi deltog i eftersøgningen af de bortførte mænd.

Onsdag kunne politiet i Chiapas meddele, at en angrebsmænd havde kastet en bombe mod en politistation i delstaten.

Chiapas er Mexicos sydligste delstat og ligger ved grænsen til Guatamala.

Angrebet og bortførelsen markerer ifølge AP en ny territorial krig mellem de konkurrerende mexicanske karteller om indflydelse over politiet i Chiapas.

Delstaten har længe været ramt konflikter om territorie, etniske og religiøse konflikter og politisk uro, men har i det store og hele kunnet se sig fri for vold i forbindelse med landets karteller.

