Den hårde ideologiske kerne af israelske bosættere på Vestbredden protesterer imod Netanyahus bebudede annekteringer af dele af Vestbredden. Trump-planen giver Israel lov til at annektere på Vestbredden til gengæld for en palæstinensisk stat i det bibelske land. Det er farligt for Israel, forklarer advokat Nadav Haetzni , som konsekvent bruger de bibelske navne Judæa og Samaria om Vestbredden