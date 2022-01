Bosniske serbere fejrer egen republik i strid med fredsaftale

Der er ingen frihed for det serbiske folk uden deres egen stat, siger leder. Frygt for krig på ny.

Bosniske serbere har søndag fejret 30-året for deres republik, og det er sket ved en parade med mange våben og politifolk og tidligere soldater.

Men for andre i det plagede balkanland var der ingen grund til jubel.

For de bosniske serberes parade fandt sted i åbenlys trods mod den fredsaftale fra 1995, der sluttede tre års blodig borgerkrig i Bosnien med 100.000 dræbte og to millioner fordrevne.

Dayton-aftalen har trods alle sine mangler opretholdt freden. Men de bosniske serberes ledere vil ikke længere holde den.

Artiklen fortsætter under annoncen

De har udpeget deres egen politistyrke og taler nu om løsrivelse. Det har på ny skabt frygt for, at en krig kan bryde ud mellem landets serbere, kroater og bosniakker (folk af muslimsk oprindelse).

Cirka 800 ud af de 2700 deltagere i marchen i byen Banja Luka var medlemmer af Republika Srpskas politistyrke. Blandt de øvrige var soldaterveteraner, og studerende. Mange tusinde tilskuere fulgte optoget, skriver AFP.

- Vi dannede Republika Srpska, fordi vi indser, at der ikke er nogen frihed for det serbiske folk, hvis de ikke har deres egen stat, lød det fra republikkens leder, Milorad Dodic. Han er samtidig den ene af tre præsidenter i den fælles bosniske stat.

- Republika Srpska er vores, uanset hvad de siger. Vores mål er fred og forsvaret for vores frihed, sagde han.

Fejringen søndag gjaldt etableringen af Republika Srpska i januar 1992, kun få måneder før de bosniske serbere igangsatte borgerkrigen i Bosnien. Det førte til de værste krigshandlinger i Europa siden Anden Verdenskrig.

De bosniske serberes seneste handlinger fik tidligere på ugen USA til at indføre økonomiske sanktioner mod deres republik.

Dodic satte i sidste måned gang i at trække sin enhed ud af Bosniens centrale institutioner. Herunder den føderale hær, domstolene og skattesystemet. De har været nogle af det internationale samfunds nøgleelementer for at opretholde freden i Bosnien.

Dayton-aftalen og en institution, der var kendt som Den Høje Repræsentant, pålagde de to enheder i Bosnien - Republika Srpska og den kroatisk-muslimske føderation - at etablere blandt andet en fælles hær, fælles politi, fælles moms.

Elementer som Republika Srpsk nu er på vej til at vende ryggen og dermed reelt undergrave fredsaftalen. Den blev indgået af krigens parter i den amerikanske stat Ohio i december 1995 med USA som en meget aktiv mægler.

Danmark har siden 1995 haft tusindvis af danske soldater i Bosnien som deltagere i en fredsbevarende styrke.

/ritzau/