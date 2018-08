Bosniske serbere vil ikke anerkende fortælling om massakre

Leder siger, at rapport om massakre på over 8000 i Srebrenica overdriver. EU tager skarpt afstand.

Lovgivere i det selvstyrende serbiske område af Bosnien vil have erklæret en rapport om en massakre i 1995 ugyldig.

Rapporten, der henvises til, er udarbejdet af den bosniske regering i 2004.

Her erklærer bosniske serbere sig for første gang skyldige i drab på over 8000 muslimer i byen Srebrenica.

Det var den værste forbrydelse i Europa siden Anden Verdenskrig.

Afstemningen i det serbiske parlament tirsdag skete på initiativ af Republika Srpskas præsident, Milorad Dodik.

Nogle iagttagere ser det som Dodiks forsøg på at puste til en nationalistisk dagsorden forud for valget i oktober.

- Rapporten er irrelevant, ekstremt selektiv, ukorrekt og tendentiøs, sagde Dodik.

Krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien i Haag har i domme henholdt sig til konklusionen om de mange dræbte i Srebrenica.

Dodik sagde, at nok var der dræbte, men rapporten fra 2004 overdrev antallet af ofre. Så han krævede en ny rapport om, hvad der skete i Srebrenica.

EU's delegation i Bosnien tager i en erklæring skarpt afstand fra afstemningen i Republika Srpskas parlament.

- EU tager afstand fra enhver benægtelse, relativering eller misfortolkning af folkemordet i Srebrenica, hedder det.

/ritzau/Reuters