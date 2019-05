Bouteflikas yngste bror er anholdt i Algeriet

Said Bouteflika, der menes at have været Algeriets reelle leder på grund af sin brors sygdom, skal afhøres.

Sikkerhedsstyrker i Algeriet har anholdt den yngste bror til landets afsatte præsident, Abdelaziz Bouteflika. Det siger kilder til nyhedsbureauerne Reuters og AP.

Den anholdte bror, Said Bouteflika, var toprådgiver for præsidenten og har haft stor indflydelse i Algeriet. Siden 2013, hvor Abdelaziz Bouteflika fik et slagtilfælde, har han reelt været Algeriets øverste leder.

- Anholdelsen af Said er bestemt et højdepunkt i afviklingen af Bouteflikas system, siger en højt placeret politisk kilde.

Ud over Said Bouteflika er også to tidligere efterretningschefer blevet anholdt, rapporterer tv-stationen Ennahar lørdag.

Hærchef Ahmed Gaed Salah har lovet, at han vil rense landet for korrupte politikere, oligarker og militærfolk.

Flere rigmænd, heriblandt Algeriets rigeste mand, Issad Rebrab, er varetægtsfængslet, mens efterforskningen af dem pågår.

I februar begyndte demonstranter at gå på gaden i Algeriet med krav om præsident Bouteflikas afgang. Demonstrationerne voksede uge for uge, og den 2. april meddelte regeringen så, at den sygdomssvækkede præsident var trådt tilbage.

Demonstranterne har imidlertid fortsat deres protester med krav om, at alle, der spillede en rolle i Bouteflikas regering, fjernes fra deres poster.

/ritzau/Reuters