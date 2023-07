Brændende fragtskib kan sandsynligvis bjærges denne weekend

Et stort fragtskib, der er brudt i brand, vil sandsynligvis blive bjærget denne weekend.

Sådan lyder det fra Rijkswaterstaat - den hollandske regerings departement for vandproblemer.

Fragtskibet var på vej fra Tyskland til Egypten, da det brød i brand tidligt onsdag morgen.

En person har mistet livet.

- Temperaturen om bord på skibet er faldet kraftigt, og intensiteten af brand- og røgudviklingen er aftaget.

- Fragtskibet er stabilt på nuværende tidspunkt. Skibet er også stadig intakt under vandlinjen og vipper ikke, oplyser Rijkswaterstaat i en udtalelse.

Ifølge departementet har man har startet forberedelserne til at bjærge fragtskibet til et område længere mod øst, efter at redningsfolk var i stand til at gå om bord på skibet og forbinde det med en slæbebåd.

Det vil sandsynligvis tage omkring 12 timer at bjærge skibet, "Fremantle Highway", og trække det til en midlertidig ankerplads nord for Schiermonnikoog-øen.

Tidspunktet for bjærgningen kan blive påvirket af vejret og status i forhold til røgen, men det er altså sandsynligt, at det kan ske denne weekend.

Shippingvirksomheden K Line, der driver fragtskibet, har berettet, at der var 3783 biler om bord på skibet - langt mere end et oprindeligt estimat på omkring 3000.

I alle tilfælde var der tale om "splinternye" biler, herunder 498 "elbilenheder". Det har selskabet oplyst til AFP i en udtalelse.

En af elbilerne mistænkes for at have startet branden.

Fredag morgen lød det, at der var risiko for, at Vadehavet vil blive påvirket, hvis det ikke snart lykkedes at slukke branden.

- Risikoen for en miljøkatastrofe er altid til stede, sagde Edwin Granneman, talsmand for kystvagten, til den hollandske radiostation BNR.

Vadehavet strækker sig over Holland, Tyskland og Danmark.

Det er en del af Unescos verdensarvsliste og har en biologisk mangfoldighed bestående af over 10.000 plante- og dyrearter.

Det er blandt andet risikoen for, at skibet kæntrer eller synker, der har skabt frygt for miljøforurening, oplyste kystvagten.

