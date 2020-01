Bramsen om træningspause i Irak: Vi tager ingen chancer

Danske soldater i Irak indstiller al træning af irakiske styrker for at højne sikkerheden, siger minister.

Det er for at værne om de danske soldaters sikkerhed, at Danmark har indstillet al træning af irakiske styrker i Irak.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Når situationen er så ustabil, som den er, så tager vi ingen chancer. Det er baggrunden for, at træningen er indstillet.

- Mig bekendt er der ikke en trussel rettet direkte mod danske soldater, men det ændrer ikke på, at vi skal gøre alt for at beskytte dem mod unødig fare, siger hun.

Det midlertidige stop sker, efter at et amerikansk droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, fredag dræbte militærleder Qassem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Det har medfødt store uroligheder og protester.

- Det er en alvorlig situation, og det er med det udgangspunkt, at vi har truffet beslutningen.

- Det er en midlertidig pause, og det er, fordi det er væsentligt at få overblik over situationen. Når risikoen for angreb rettet mod koalitionen er forhøjet, så skal vi sørge for alle nødvendige tiltag, lyder det fra ministeren.

Det er alle træningsaktiviteter i forbindelse med Operation Inherent Resolve, som danske soldater er en del af, som indstilles.

Allerede natten til lørdag skrev nyhedsbureauet Reuters, at amerikanerne, som står i spidsen for Operation Inherent Resolve, og deres allierede midlertidigt vil stoppe træningen af de irakiske styrker.

Ud over træningsstoppet tager de danske soldater også andre forholdsregler, forklarer Trine Bramsen.

De har gennemført øvelser med henblik på at styrke sikkerheden, og så bærer de sikkerhedsudstyr, som de ikke havde på før angrebet.

Hvornår soldaterne kan genoptage træningen, ved ministeren ikke.

- Der venter en vigtig opgave med at sikre, at terrororganisationer ikke får fat, så forhåbningen er, at de kan genoptage arbejdet inden for en overkommelig periode.

- Men først og fremmest handler det om de danske soldaters sikkerhed, slår hun fast.

/ritzau/