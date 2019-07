Bramsen siger nej til Macrons eurohær men ja til samarbejde

Danmark skal arbejde tættere sammen med Frankrig og andre europæiske lande, siger forsvarsministeren.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, drømmer fortsat om en europæisk hær. Det gør den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), ikke.

Men hun ser gerne et tættere forsvarssamarbejde med Frankrig og andre europæiske lande.

Det fik ministeren lejlighed til at sige, da hun søndag fik en snak med Macron og repræsentanter for otte andre europæiske lande om et tættere forsvarssamarbejde under sin første - ret spektakulære - rejse som minister.

- Jeg har svært ved at se, hvad det skal give af værdi, som vi ikke kan få ved at have forskellige forcer og forskellige kompetencer rammet ind i et tættere samarbejde på det udførende og strategiske plan, siger Bramsen i Paris.

Anledningen til mødet var den franske nationaldag, Bastilledagen, hvor Emmanuel Macron var vært for en to timer lang militærparade - med dansk deltagelse - i det centrale Paris.

Før mødet gentog Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, som Bramsen mødte lørdag, den franske regerings ambition om en europæisk hær.

Til franske medier siger Parly, at hun ser Det Europæiske Interventions Initiativ (EI2), som Danmark er med i, som et muligt fundament for udviklingen af en europæisk hær.

Bramsen holdt søndag et frokostmøde med de ti deltagende lande i EI2. Hun mener, at Danmark skal samarbejde tæt med disse lande.

- Jeg ønsker, at vi skal samarbejde tæt med Frankrig. Men også med andre europæiske lande - ikke om en europæiske hær. Men netop med udgangspunkt i at vi kan noget forskelligt, og vi har forskellige forcer, siger hun.

Bramsen repræsenterede Danmark ved militærparaden på Champs-Élysées og Concordepladsen søndag formiddag.

Her fik hun sammen med blandt andre Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, serveret et militært show med kampvogne, 4000 soldater og en flyvende skytte, der kunne ligne noget fra filmen "Tilbage til Fremtiden".

Flere besætningsmedlemmer fra den danske fregat Niels Juel deltog i paraden, og ministeren holdt efterfølgende en kort tale hos Danmarks ambassadør i Frankrig, hvor hun talte om den respekt, som Danmarks indsats i internationale missioner nyder blandt de allierede.

- Det er det, jeg er blevet mødt af fra mine forsvarsministerkolleger: Danmark kan noget helt særligt og repræsenterer noget helt særligt. Det er nok det vigtigste, jeg tager med hjem, siger Trine Bramsen.

Niels Juel har i foråret bidraget til beskyttelsen af et fransk hangarskib i Middelhavet.

