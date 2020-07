Branche håber nye EU-regler stopper udnyttelse af chauffører

Nye EU-regler for transportbranchen får stor betydning for chauffører i EU, mener fagforening og branche.

Vedtagelsen af en omfattende EU-lovpakke på transportområdet får stor betydning for chauffører på EU's veje, som sikres mod lønpres og får bedre hvileforhold.

Det mener Jan Villadsen, som er formand i 3F Transportgruppen, der er fagforening for blandt andet chauffører.

- Det er lykkedes at skabe et sæt afbalancerede regler, der samlet set kan sætte en række effektive bremser på social dumping og grov udnyttelse af chauffører og skabe et mere fair transportmarked med bedre arbejdsvilkår, siger han.

- Samtidig pålægger EU-medlemslandene at kontrollere reglerne. Det er rigtig godt, siger han.

Den såkaldte vejpakke er torsdag blevet endeligt vedtaget i EU-Parlamentet efter at have været flere år undervejs.

Vejpakke indeholder blandt andet en ændring af køre- og hviletidsregler for chauffører på EU's veje.

Chauffører skal desuden aflønnes ud fra nationale lønforhold i de medlemslande, hvor de kører. Det skal sikre mere ens vilkår for chauffører.

De nye regler vil kun få stor virkning, hvis de kontrolleres, mener Michael Svane, som er branchedirektør i Dansk Industri Transport.

- I fremtiden vil transporten af varer foregå smidigt og effektivt, samtidigt med at der er ordnede forhold for virksomheder og chauffører. Mange lastbiler og chauffører kører på tværs af grænserne i EU, derfor er det bydende nødvendigt, at vi har fælles EU-regler.

- Det er helt afgørende, at de fælles regler bliver fulgt op af en kontrolindsats, der sikrer, at reglerne bliver håndhævet ens i EU-landene.

I vejpakken er der konkrete tiltag til, hvordan reglerne kan håndhæves.

Det indebærer blandt andet, at køretøjer senest i 2025 skal have indsat digitale typografer, som også kan sige, hvor de befinder sig.

