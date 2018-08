Brand i norsk bilfærge - alle 49 om bord er evakueret

Brand i skib lige under Prædikestolen i Lysefjorden Norge. Alle passagerer er bragt i sikkerhed.

49 mennesker er evakueret, efter en bilfærge med turister er brudt i brand i Lysefjorden øst for den norske by Stavanger.

Det er sket under en af Norges store turistattraktioner, klippeudspringet Prædikestolen, oplyser politiet.

Meldingen om branden kom klokken 20.05.

Ifølge politiet skyldes det overophedning af motorerne, og færgen udsendte efterfølgende et mayday-nødsignal.

- Alle passagerer er evakueret til både i området. De bliver sendt til Oanes, hvor de modtages af politi og sundhedspersonale, oplyser redningstjenesten.

Der er kun melding om en enkelt person, der er kommet til skade.

- Foreløbig er der kun meldt ind om en person om bord, en fra mandskabet, som har haft behov for at blive tilset af en læge efter at have inhaleret røg, siger en talsmand for politiet.

Men branden er ikke kommet under kontrol, lød det fra redningstjeneste cirka klokken 21.30.

Færgen er på slæb ud af fjorden af en anden færge.

Den forulykkede færge er bygget i 1978. Den er 65 meter lang og kan fragte 146 personer og 50 personbiler.

/ritzau/NTB