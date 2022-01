Brand i Sydafrikas parlament er blusset op igen mandag

En ødelæggende storbrand i Sydafrikas nationale parlament i Cape Town er blusset op igen mandag - langt mere end et døgn efter der første gang blev slået alarm.

- Brand- og redningstjenesten bekræfter, at branden i parlamentet er blusset op igen, og brandfolk på ny kæmper for at slukke den, siger en talsmand for storbyens brandvæsen.

Branden blev første gang meldt til brandvæsenet omkring klokken 3:00 natten til søndag (klokken 02:00 dansk tid). Branden blev meldt under kontrol søndag.

Men sent mandag eftermiddag viser tv-optagelser af parlamentsbygningen igen store, tykke og tunge røgskyer stå op fra den historiske parlamentsbygning.

Det skete, efter at antallet af brandfolk på stedet var blevet reduceret fra omkring 70 til godt en halv snes, da branden mentes at være nedkæmpet.

Den ansvarlige minister, Patricia de Lille, har tidligere sagt, at temperaturen inde i bygningen var fra faldet fra 400 til 100 grader Celsius. Varmen forhindrede, at efterforskere kunne gå ind i bygningen i forbindelse med forsøgene på at få blotlagt årsagen til branden.

Samtidig har en talsmand for parlamentet Moloto Mothapo tidligere sagt, at "hele det kammer, hvor medlemmerne sidder, er brændt ned".

Ingen er kommet noget til under den voldsomme brand.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kunne man omkring klokken 5.30 tidligt søndag morgen lokal tid se store flammer og en kæmpe søjle af røg fra parlamentsbygningen.

Brandmænd havde fået situationen under delvis kontrol søndag formiddag, men branden fortsatte i mange timer efter.

- Taget til den gamle forsamlingsbygning er kollapset og fuldstændigt væk, sagde Jean-Pierre Smith fra Cape Towns sikkerhedsmyndigheder.

Efter at branden havde raset i den ældre del af bygningen, spredte den sig til nyere dele, som til daglig er i brug af politikere og embedsmænd.

Den historiske bygning indeholder samlinger af sjældne bøger og nationale dokumenter.

Hele bygningen er skadet mange steder af røg og vand, siger Smith.

/ritzau/AFP