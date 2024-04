Brand på vandkraftværk i Italien koster tre mennesker livet

Mindst tre mennesker er døde efter en brand på et vandkraftværk i Norditalien tirsdag.

Det siger en borgmester for en nærliggende by ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Energiselskabet Enel meddeler, at en transformator på kraftværket brød i brand.

Tidligere meldte brandvæsenet om en eksplosion ved kraftværket, som ligger ved søen Suviana.

Ifølge Marco Masinara, som er borgmester i den nærliggende by Camugnano, er der fundet tre lig, mens fire savnes.

Derudover er der tre "slemt tilskadekomne", som er blevet bragt på hospitalet.

Han siger, at tallene fortsat opdateres.

Ifølge borgmesteren tyder det på, at ulykken skyldes en defekt i en turbine.

Selskabet Enel har ikke udtalt sig om årsagen.

Der er ikke sket skader på dæmningsbassinet, og ulykken har ikke haft indvirkning på elforsyningen, oplyser Enel.

Dødsfaldene vil formentlig puste til bekymringer om sikkerhed på arbejdspladser, som italienske fagforeninger allerede har givet udtryk for.

To af landets største fagforeninger skal således torsdag strejke i protest over sikkerheden på arbejdspladser.

I en ulykke i februar mistede fem arbejdere livet, mens tre blev alvorligt kvæstet, da de var ved at bygge et supermarked i Firenze.

Enel har udtalt, at arbejdere blev evakueret fra vandkraftværket. Energiselskabet koordinerer indsatsen med brandvæsenet.

Ifølge borgmesteren Masinara brød branden ud i en etage under stueplan. Han tilføjer, at kraftværket befinder siger "under vandoverfladen, ved omkring 30 meters dybde".

/ritzau/Reuters