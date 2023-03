Brand spreder sig fra kabiner til skib og dræber ti i Filippinerne

Ti mennesker er døde, og 230 er blevet reddet, efter at et passagerskib brød i brand ud for den sydfilippinske provins Basilan.

Det oplyser kystvagten onsdag lokal tid.

Ni mennesker er derudover blevet såret.

Branden begyndte i kabiner med klimaanlæg, melder chefen for kystvagten i det sydlige Mindanao, Rejard Marfe.

Skibet har plads til op til 430 mennesker.

På billeder delt af kystvagten kan man se, hvordan der bliver sprøjtet vand på skibet "MV Lady Mary Joy 3" i forsøget på at bekæmpe flammerne.

Kystvagten hjælper nu til med en eftersøgnings- og bjærgningsmission.

Derudover skal der også foretages en sikkerhedsvurdering, og det skal undersøges, om der er tegn på olielæk i området.

Filippinerne er en øgruppe med over 7600 øer og har en dårlig historie med søfartssikkerhed.

Der er ofte problemer med overfyldte fartøjer samt gamle skibe, der stadig er i brug.

I maj døde mindst syv mennesker under en brand på et skib med 134 mennesker om bord.

Filippinske ABS-CBN News melder, at fartøjet var på vej fra Sulu til byen Zamboanga.

Skibet er blevet bragt ind til kysten, oplyser Nixon Alonzo, som er chef for katastrofehåndtering i Basilan.

Han siger, at der ikke er sket læk, men at der stadig er røg og også er hørt flere eksplosioner.

Ifølge ABS-CBN kendes årsagen til branden endnu ikke.

