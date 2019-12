Brande får australsk delstat til at indføre undtagelsestilstand

New South Wales indfører en syv dage lang undtagelsestilstand som følge af skovbrande og de næste dages varme.

Den australske delstat New South Wales erklærer undtagelsestilstand som følge af næsten 100 skovbrande i delstaten og temperaturer over 40 grader torsdag.

Undtagelsestilstanden vil vare i syv dage, oplyser delstatens premierminister, Gladys Berejiklian.

Samtidig er myndighederne bekymrede for en række bushbrande omkring storbyen Sydney.

- Den største bekymring i løbet af de næste par dage er uforudsigeligheden med ekstreme vindforhold og ekstremt høje temperaturer, siger Gladys Berejiklian på et pressemøde torsdag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har en god fornemmelse for, hvor de mest udsatte områder er, men som sagt: når du har så turbulente vindforhold, kan blandt andet gløder forekomme meget uforudsigeligt.

Australien oplever lige nu en landsdækkende hedebølge.

Tirsdag var den varmeste dag nogensinde registreret Down Under med en gennemsnitstemperatur på tværs af landet på 40,9 grader.

Det oplyste Australiens meteorologiske institut onsdag.

Omkring 100 bushbrande har hærget i New South Wales i ugevis. Omkring halvdelen af disse er ikke under kontrol. Det gælder blandt andet "et gigantisk flammehav" omkring Sydney, Australiens største by.

Undtagelsestilstanden indført torsdag er den anden på bare få måneder. Også i september blev der indført undtagelsestilstand i delstaten på grund af "katastrofale vejrforhold", skriver nyhedsbureauet AFP.

Torsdag ventes temperaturerne i det centrale Sydney at nå 41 grader og i de vestlige forstæder 45 grader. Samtidig ventes der ekstreme vindforhold i løbet af eftermiddagen lokal tid.

2000 australske brandfolk kæmper i øjeblikket mod de mange brande med hjælp fra brandmænd fra USA og Canada.

Mandag offentliggjorde 25 sundhedsorganisationer en erklæring, hvori de advarer om, at Sydney står over for en "folkesundhedskrise" som følge af røgen fra de mange bushbrande.

Røgen fra brandene har således forurenet luften op til 11 gange over det basale "farlige" niveau i dele af Sydney og New South Wales.

/ritzau/