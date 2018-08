Brande i Californien er de største i statens historie

De brande, der i øjeblikket raser i Californien, dækker et område på størrelse med Los Angeles.

To voldsomme brande, der siden 27. juli har skabt stor ødelæggelse i den amerikanske delstat Californien, er de største i statens historie.

Det oplyser brandmyndighederne mandag lokal tid.

Der er mere specifikt tale om to brande ved navn Ranch Fire og River Fire. Tilsammen kalder myndighederne de to brande for Mendocino Complex.

I alt er knap 1150 kvadratkilometer blevet brændt af. Det svarer næsten til størrelsen på den amerikanske kæmpeby Los Angeles eller til knap to gange størrelsen af Bornholm.

Brandene raser tæt på hinanden nord for San Francisco. Meget af det ramte område er ikke beboet, men 75 huse er alligevel brændt ned.

Sidste år satte Californien også rekord for sin største brand nogensinde.

Det var i december, hvor en brand dækkede et område på 1140 kvadratkilometer. To personer blev dræbt og 1000 bygninger ødelagt.

Det er tør vegetation og varmt og blæsende vejr, der har været med til at skabe de voldsomme brande. Over 14.000 brandfolk er i øjeblikket indsat for at forsøge at bekæmpe flammerne.

- Jeg kan huske for et par år siden, hvor der var 10.000 til 12.000 brandfolk i Californien, Oregon og Washington. Men vi har aldrig haft 14.000, som der er nu, siger talsmand for Californiens brandmyndigheder Scott McLean.

Mendocino Complex-branden har ikke været lige så ødelæggende som tidligere brande, da den raser i relativt ubeboede områder. To personer har dog mistet livet på grund af den.

Myndighederne vurderer, at op mod 11.300 bygninger kan være truet af flammerne. I løbet af weekenden blev flere personer også evakueret.

Der er også en række andre brande i gang i Californien. Blandt andet Carr Fire, der har raset siden 23. juli og dræbt syv personer.

/ritzau/AP