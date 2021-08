Brande og vandmangel rammer USA's vestkyst

Det er langt fra noget nyt fænomen, at Californien kæmper med skovbrande.

I år er ingen undtagelse. Solstaten har i ugevis været ramt af voldsomme brande.

Delstaten har typisk det højeste niveau af skovbrande i sensommeren og efteråret.

En af skovbrandene har fået navnet "Dixie Fire" og har hærget i delstaten i over en måned.

Artiklen fortsætter under annoncen

Branden har ødelagt mere end 1200 bygninger ifølge det californiske brandvæsen Cal Fire.

Derudover har "Dixie Fire" brændt et område på mere end 283.000 hektar ned og er den næststørste af slagsen i hele Californiens historie.

Ifølge brandvæsnet er 35 procent af branden under kontrol.

I denne uge har branden "Caldor Fire" også spredt sig med hastig fart.

Den er eksploderet i omfang. Ifølge Cal Fire har den spredt sig til over 27.700 hektar.

Da branden tidligere på ugen blev ottedoblet i omfang på bare 24 timer, blev mindst to personer fløjet til hospitalet

Her hærgede branden en lille by omkring 80 kilometer fra delstatens hovedstad, Sacramento.

Derudover blev tusindvis af mennesker bedt om at søge ly, da branden fortsatte med at rase ukontrolleret gennem nationalskoven Eldorado.

- Når du bliver bedt om at søge væk, så søg væk. Vi har brug for, at du ikke er i vejen, så vi kan beskytte dit hjemme mod disse brande, sagde brandchef Thom Porter ifølge avisen Sacramento Bee.

Hårde vinde og tørke har pustet liv til branden, der begyndte lørdag formiddag.

Hvis brandene fortsætter, risikerer en endnu større del af delstaten at blive brændt ned end sidste år, der var det værste år nogensinde.

Den vestlige delstat har den seneste tid været helt udtørret, og klimaforandringer får skylden for ændrede vejrmønstre og for at bringe kronisk tørke til regionen.

Og problemerne stopper ikke der. Amerikanske myndigheder erklærede for første gang nogensinde officielt tidligere på ugen, at USA's største vandreservoir, Lake Mead, kæmper med vandmangel.

Udmeldingen betyder, at flere delstater i USA's tørkeramte sydvestlige del samt Mexico vil få reduceret deres vandforsyning.

Ud over Mexico er det delstaterne Arizona og Nevada, der fra oktober vil få tildelt mindre mængder vand end normalt.

Det oplyste USA's indenrigsministerium i en udtalelse mandag ifølge Reuters.

Alene i storbyerne Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson og Las Vegas er 25 millioner borgere dybt afhængige af vand fra Lake Mead.

- Vi ser effekterne af klimaforandringerne med egne øjne, sagde Tanya Trujillo, der er kontorchef i indenrigsministeriets departement for vand og videnskab.

Hun pegede på unormalt høje temperaturer og mindre sne end normalt i vintermånederne i regionen som en del af forklaringen på vandmanglen.

Arizona står til at miste 18 procent af sin årlige tildeling af vand fra Lake Mead. For Nevada er det syv procent, og tildelingen af vand til Mexico, der er nedfældet i en traktat fra 1944, bliver beskåret med fem procent.

Ud over Lake Mead har mængden af vand i USA's næststørste vandreservoir, Lake Powell, også nået et historisk lavt niveau.

/ritzau/