Brandfolk i Californien gør fremskridt med historiske brande

Californien er ramt af tre brande på samme tid, der er delstatens anden, tredje og niendeværste i historien.

Brandfolk i Californien gør fremskridt med at få bekæmpet de tre historisk store skovbrande, der lige nu hærger i den amerikanske delstat.

Det oplyser Californiens brandvæsen, Calfire.

De tre brande, der er Californiens anden, tredje og niendeværste i historien, er henholdsvis 70, 66 og 20 procent under kontrol.

Tjenestemænd ved brandvæsnet siger, at brandfolk vinder terræn, mens de kæmper med at få de massive brande under kontrol, så evakuerede borgere kan vende hjem til deres huse.

- Der er stadig meget arbejde forude, men antallet af brande under kontrol vokser, sagde Daniel Berlant, der er pressemedarbejder ved Californiens brandvæsen, mandag på et pressemøde over video.

På trods af fremskridtene har de kæmpe skovbrande sat sine klare spor på delstaten.

Brandene har siden 15. august nedbrændt i omegnen af 5665 kvadratkilometer i det nord og vestlige Californien.

Det svarer til et område, der er næsten dobbelt så stort som Fyn.

Mange af brandene begyndte 15. august, da delstaten blev ramt af hele 14.000 lynnedslag på et døgn.

I perioder har brandvæsnet kæmpet med over 900 forskellige skovbrande ad gangen.

Flammehavet har raseret Californiens landskab så meget, at nogle af arrene fra brandene kan ses fra rummet.

Ifølge Californiens brandvæsen er omkring 200.000 mennesker blevet evakueret, mens mere end 3000 bygninger er blevet ødelagt.

Otte mennesker har desuden mistet livet. Blandt dem én brandmand.

Størrelsen og omfanget af dette års skovbrande i Californien er uden fortilfælde. Det fortalte Daniel Swain, der er klimaforsker ved University of California, i slutningen af august til Los Angeles Times.

- Selv sammenlignet med de seneste års skovbrande er dette ganske utroligt.

Årets skovbrande har nedbrændt et to og et halvt gange så stort område sammenlignet med årets første otte måneder sidste år.

/ritzau/dpa