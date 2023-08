Brandfolk kæmper mod flammehav i portugisisk turistområde

850 brandfolk forsøger tirsdag fortsat at få kontrol over en voldsom brand, der blandt andet har ramt et turistområde i det sydlige Portugal.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Branden begyndte lørdag og har ramt tusindvis af hektar land. Den har også fået myndighederne til at evakuere omkring 1400 mennesker.

Branden brød oprindeligt ud i Odemira-distriktet i det sydvestlige Portugal.

Den har siden da spredt sig mod syd til Algarve-kysten, der er en af Portugals mest populære turistdestinationer.

Indtil videre er 6700 hektar land - 67 kvadratkilometer - blevet ødelagt i branden. Det svarer til lidt mere end størrelsen på den danske ø Fanø.

Høje temperaturer og stærk vind har kompliceret kampen mod flammerne.

Jose Ribeiro, der leder afdelingen for nødsituationer og civilberedskab i området, forventer, at vejret vil fortsætte med at skabe udfordringer.

Odemiras borgmester, Helder Guerreiro, kalder situationen for "kritisk, kompliceret og kompleks". Det skriver Reuters.

- Det er bekymrende, lyder det fra borgmesteren.

Han fortæller desuden, at to af brandens aktive fronter har retning mod Mochnique - et frodigt bjergområde på landet i Algarve.

Mochnique, der var ramt af en brand i 2018, er en attraktiv destination for både lokale og turister på grund af områdets varme kilder og hoteller.

Flere sydeuropæiske lande har været ramt af rekordhøje temperaturer i løbet af sommeren. I Portugal er man tirsdag i alarmberedskab i tre distrikter, hvor temperaturen ventes at stige til omkring 40 grader.

EU's klimatjeneste, Copernicus, har tirsdag oplyst, at juli blev den varmeste måned nogensinde målt på verdensplan.

Også de globale havtemperaturer var rekordhøje i sidste måned.

Copernicus' resultater er baseret på milliarder af målinger fra satellitter, skibe, fly og vejrstationer over hele verden.

