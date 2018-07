Brandmænd fortsætter kampen mod skovbrande til 5. august

Beredskabsstyrelsen og kommunale beredskaber skal på udkig efter flere frivillige, der kan tage til Sverige.

Danske brandfolk skal fortsætte kampen mod de svenske skovbrande frem til 5. august.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

Planen var, at indsatsen ville vare ugen ud, men svenskerne har anmodet om, at det danske bidrag forlænges.

Cirka 60 danske brandfolk er sendt afsted, og størrelsen af styrken vil være den samme frem til 5. august, oplyser operationskoordinator Peter Kaas-Claesson, Beredskabsstyrelsen.

- Men de vil blive skiftet ud undervejs. Det er hårdt arbejde deroppe, siger han.

Det første hold danske brandfolk blev sendt til Ljusdal nord for Stockholm torsdag i sidste uge.

Søndag aften blev et nyt hold danske brandfolk afsted for at afløse kollegerne.

Mandag eftermiddag kommer endnu et hold brandfolk, og dermed er det danske bidrag oppe på i alt 60.

Der er tale om frivillige brandfolk dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

Beredskabsstyrelsen skal nu ud og finde yderligere frivillige, der kan tage over for det nuværende hold.

- Vi regner med at sende fire hold derop med afløsning for de nuværende hold.

- De har i gennemsnit fem aktive dage, hvorefter de så udskiftes, siger Peter Kaas-Claesson.

Det danske bidrag kommer ikke til at koste svenskerne noget.

- Som vi kender forudsætningerne nu, så er det en indsats, vi yder vederlagsfrit, siger han.

/ritzau/