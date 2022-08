Brandhærget Østersø-færge er ved egen kraft på vej mod havn

Natten til tirsdag er en færge, som mandag blev ramt af flere uheld i Østersøen, ved egen kraft på vej mod en svensk havn.

En påbegyndt evakuering af de 241 passagerer om bord på "Stena Scandica" er derfor standset.

Mandag ved middagstid udbrød der brand i en kølecontainer på færgens bildæk. Det lykkedes besætningen at få styr på flammerne, men færgen var uden strøm efter branden, og den drev i lang tid mod øen Gotland.

Ifølge enkelte beregninger var der på et tidspunkt fare for, at færgen ville ramme land inden for en time, mens andre vurderinger lød på tre timer.

En stor redningsaktion blev derfor sat i gang for at evakuere passagererne til et andet fartøj. Men stærk vind i området betød, at det måtte ske med hjælp fra en helikopter, selv om der befandt sig flere fartøjer i nærheden.

- Det blæser mellem 15 og 25 sekundmeter, så det er stiv kuling og ganske ugunstigt vejr, sagde Johan Wahlström, der er pressetalsperson for Sjöfartsverket.

Efter at de første 25 personer var hentet op fra dækket, fik færgen gang i en motor, og evakueringen blev indstillet.

- Man har fået gang i hovedmaskinen. Man sejler nu op mod vinden for at holde positionen, og et anker er ude, oplyste Johan Wahlström ved 20.30-tiden.

På det tidspunkt befandt færgen sig nogle kilometer nord for Fårö. Forinden var det planlagt, at en slæbebåd skulle sørge for at få færgen i havn, men det blev ikke nødvendigt.

- Nu sejler den for egen maskinkraft mod Nynäshamn, oplyste talspersonen fra Sjöfartsverket.

En slæbebåd og et fartøj fra den svenske kystvagt ledsager færgen på vej mod Nynäshamn, der ligger syd for Stockholm.

- Vi har ingen tilskadekomne og alt er roligt om bord, lød det fra Sjöfartsverket sent mandag aften.

Færgen sejler på ruten mellem Ventspils i Letland og Nynäsham.

På grund af den nedsatte maskinkraft ventes Stena-færgen først at anløbe Nynäsham i løbet af tirsdag formiddag.

/ritzau/TT