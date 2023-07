Brandmand dør i forsøget på at slukke bilbrand under fransk uro

En brandmand er død i en forstad til Paris, mens han forsøgte at slukke en brand i flere biler under den fortsatte uro i landet.

Det oplyser Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, mandag.

Brandmanden var 24 år og forsøgte at slukke en brand i et underjordisk parkeringshus i forstaden Seine-Saint-Denis nord for hovedstaden.

I alt 157 mennesker er blevet anholdt i uroligheder natten til mandag, hvilket er langt færre end i de foregående dage, oplyser ministeriet.

Frankrig har siden tirsdag aften været rystet af voldsomme uroligheder, der blev udløst af politiets skuddrab på en 17-årig dreng med nordafrikansk baggrund.

Drabet udløste vrede over politivold og racisme, som er udbredt, mener mange af Frankrigs indbyggere med indvandrerbaggrund.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skal tirsdag mødes med over 200 franske borgmestre for at drøfte uroen.

Mandag mødes Macron med formændene for de to kamre, der udgør det franske parlament - Nationalforsamlingen og Senatet.

/ritzau/AFP