Formodet gerningsmand og tre børn er døde efter skoleskyderi i USA

Politiet i den amerikanske storby Nashville har dræbt en person, der menes at have stået bag et skyderi på og omkring en skole.

Det skriver Metro Nashville Police Department på det sociale medie Twitter.

- Et skoleskyderi har fundet sted på Covenant-skolen, ved Covenant Presbyterian-kirken og på Burton Hills Drive, skriver politiet.

- Personen, der skød, blev mødt af politiet og er død.

Journalisten Peyton Kennedy fra den lokale tv-station WKRN skriver på Twitter, at politifolk har fortalt mediet, at mindst fire personer - inklusive gerningsmanden - er døde i hændelsen.

Ifølge flere medier har en talsmand for hospitalet Vanderbilt University Medical Venter fortalt, at tre børn blev bragt til hospitalet med skudsår, og at de alle tre blev erklæret døde efter ankomst.

Inden politiets udmelding skrev det lokale brandvæsen på Twitter, at man var til stede ved skolen, og at der var "adskillige patienter".

Nashville er den største by og hovedstad i delstaten Tennessee.

På sin hjemmeside beskriver Covenant-skolen sig selv som en kristen privatskole, hvor børn kan gå frem til sjette klasse. Der går cirka 200 børn på skolen, der åbnede i 2001.

/ritzau/