Brasilianere stiller sig i kø til rent vand i Porto Alegre

I den østlige del af den brasilianske by Porto Alegre må oversvømmelsesramte brasilianere stille sig i kø bevæbnet med spande og store dunke for at få adgang til rent drikkevand.

Kommunen Alvoradas forretninger er løbet tør for vand på flaske, og beboerne er dermed nødsaget til at stimle sammen om de få vandhaner, der stadig kan tages i brug.

- Det er skrækkeligt. Vi har børn, fortæller 27-årige Gabriela Almeida.

Hun står i kø til en af områdets sidste fungerende vandhaner. Hun har sit etårige barn i favnen.

Porto Alegre ligger i delstaten Rio Grande do Sul.

Den er i løbet af den seneste tid blevet ramt af voldsomme oversvømmelser, som har drevet 160.000 mennesker på flugt fra deres hjem.

Mindst 95 har mistet livet i vandmasserne og adskillige flere er meldt savnet. Det er i øvrigt kun en midlertidig optælling, og Rio Grande do Suls guvernør, Eduardo Leite, varsler om, at tallet stadig kan stige betydeligt.

Fem ud af de seks vandværker, som normalvis forsyner Porto Alegre, er sat ud af funktion.

I Alvorada gør mindre forretninger og indbyggere, hvad de kan for at hjælpe hinanden.

47-årige Benito Carvalho fylder flasker og spande op for sine naboer, som står i kø til rent drikkevand ved hans hoveddør.

- Det er et spørgsmål om solidaritet, siger han.

- Man kan ikke nægte folk rent drikkevand.

Søværnet i Brasilien har lovet, at det vil sende dets hangarskib "Atlantico" til byens havn. Hangarskibet er Syd- og Mellemamerikas største og skal fragte to mobile vandværker til byen.

Brasiliens præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, sagde tirsdag, at han vil udmønte flere penge og ressourcer til Rio Grande do Sul.

Han svor i den forbindelse, at delstaten ikke kommer til at mangle noget fra den føderale regering.

Indtil videre er flere end 15.000 ansatte kommet på arbejde i delstaten. Tallet tæller både soldater, brandmænd, politibetjente og frivillige, som arbejder med at få reddet dem, som stadig er meldt savnet.

/ritzau/AFP