Brasiliansk dommer forbyder Bolsonaros fejring af militærkup

Brasiliens præsident har planlagt fejring af 55-året for militærkup, der medførte årtiers diktatur i landet.

En dommer i Brasilien forbyder landets væbnede styrker at fejre af 55-året for det militærkup, som blev starten på to årtier med diktatur i landet.

Beslutningen kommer efter, at den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, har beordret militæret at arrangere en fejring af kuppet i 1964.

Dommer Ivani Silva da Luz har natten til lørdag dansk tid afgjort, at festlighederne må aflyses.

Han mener ikke, at kuppet er foreneligt med den demokratiske genopbygning af landet. Derudover påpeger han, at officielle mindedage skal godkendes af den brasilianske kongres.

Præsidentens planer er blevet mødt med hård kritik og udbredte protester i Brasilien.

/ritzau/